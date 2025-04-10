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Волкановски: реванш с Топурией может стать масштабным. Представьте, что мы оба чемпионы

Волкановски: реванш с Топурией может стать масштабным. Представьте, что мы оба чемпионы
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски высказался о решении экс-чемпиона UFC в категории до 66 кг испано-грузина Илии Топурии оставить свой титул и подняться в лёгкий вес.

«Я предполагал, что Топурия собирается претендовать на пояс в лёгком весе, но для меня было неожиданностью то, с какой лёгкостью Илия оставил титул в полулёгком весе. Мне казалось, он попытается сохранить его за собой. Так что за этот поступок я могу лишь уважать Илию.

Конечно, я хочу провести реванш с Топурией. Однако давайте дадим ему возможность сделать своё дело в лёгком весе. Этот парень настроен весьма серьёзно [насчёт завоевания пояса в категории до 70 кг].

Мой план заключается в завоевании пояса. Если Илия захочет забрать титул в полулёгком весе, то представьте, что мы оба будем с чемпионскими поясами. Наш реванш может быть очень масштабным», — приводит слова Волкановски портал AS.

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