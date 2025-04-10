Пимблетт: Царукян повёл себя как тупица перед титульником, так как рос в богатой семье

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт вновь поделился резким мнением о бывшем претенденте на чемпионский титул UFC в категории до 70 кг армянине Армане Царукяне.

«Арману всё преподносили на блюдечке с голубой каёмочкой, у него богатая семья и около 50 машин в автопарке. Другим людям это не под силу. Вот как выглядит настоящий трудяга. Именно поэтому он повёл себя как последний придурок перед титульным боем», — приводит слова Пимблетта аккаунт Full Send MMA в X (ранее Twitter).

Пимблетт в данный момент идёт на серии из шести побед. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.