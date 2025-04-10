Пимблетт раскрыл, с кем он хочет подраться в случае победы над Чендлером

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт раскрыл, с кем он хочет подраться в случае победы над бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером.

«В топ-5 рейтинга сейчас почти все бойцы из старой гвардии — Чендлер, Порье, Гэтжи. Эти парни уже говорят об отставке. Даже Макс Холлоуэй уже весьма изношен [поскольку начал драться в юном возрасте]. Чарльз тоже уже не молод, но не смогу представить, как он завершает карьеру в ближайшее время. Так что я с удовольствием подрался бы с ним. Единственный молодой парень на верхушке рейтинга — Царукян. Он заслуживает быть следующим претендентом на титул», — приводит слова Пимблетта пресс-служба UFC.