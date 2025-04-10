Пимблетт: меня всё ещё недооценивают, хотя у Чендлера один из худших бойцовских IQ в ММА

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался насчёт своего предстоящего поединка с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером, который состоится 13 апреля в Майами на турнире UFC 314.

«Люди по-прежнему недооценивают меня и игнорируют. Чендлер также затрагивает это, когда говорит: Я дрался с Гэтжи, Хукером и Порье. Пэдди не идёт ни в какое сравнение ни с кем из них». Я не могу дождаться, чтобы снова выйти в октагон и подраться.

Майк легенда Bellator — он владел поясом множество раз. В UFC он стал весьма интересным бойцом. Чендлер один из тех парней, за которым я люблю наблюдать. Но у него не самый лучший рекорд — две победы и четыре поражения.

Меня мотивирует то, что Чендлер просто попытается сходу донести свой правый оверхенд или левый хук. Это заставляет мою кровь течь быстрее, потому что ты знаешь, что Майк придёт развлекать публику. Мне это нравится.

Но самая большая разница между мной и Чендлером в бойцовском IQ. Не хочу проявить к нему неуважения, но у Майка один их худших бойцовских IQ. Так что геймплан будет иметь важнейшее значение», — приводит слова Пимблетта пресс-служба UFC.