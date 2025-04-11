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UFC 314: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC 314: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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В воскресенье, 13 апреля, на арене «Касейя-центр» в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном событии которого пройдёт противостояние между бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски и третьим номером рейтинга UFC в категории до 66 кг представителем Бразилии Диего Лопесом. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгком весе.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

Турнир начнётся ориентировочно в 1:00 по московскому времени. Трансляция ивента будет доступна как на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», так и на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, прямую онлайн-трансляцию будет вести «Чемпионат», где отразит самые важные события UFC 314.

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