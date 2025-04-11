UFC 314: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В воскресенье, 13 апреля, на арене «Касейя-центр» в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном событии которого пройдёт противостояние между бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски и третьим номером рейтинга UFC в категории до 66 кг представителем Бразилии Диего Лопесом. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгком весе.

Турнир начнётся ориентировочно в 1:00 по московскому времени. Трансляция ивента будет доступна как на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», так и на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, прямую онлайн-трансляцию будет вести «Чемпионат», где отразит самые важные события UFC 314.