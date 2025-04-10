Холлоуэй дал прогноз на бой между Волкановски и Лопесом

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) американец Макс Холлоуэй дал прогноз на титульный бой между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, который станет главным событием вечера на турнире UFC 314.

«У этого боя два исхода. Либо мы увидим винтажного Волкановски, который будет включать лег-кики и много передвигаться. Возможно, Алекс даже включит грязный бокс в клинче. Если Алекс и победит, то единогласным решением судей. Либо Диего может победить в течение первых трёх раундов. Лопес очень быстрый и мощный боец. Он бросается на своих противников, будто поезд, который сходит с рельсов. Для Волкановски первые три отрезка будут самыми опасными в бою. Но я всё равно вижу победу Алекса», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.