Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Шары Буллета сообщил, когда тот планирует провести следующий бой

Менеджер Шары Буллета сообщил, когда тот планирует провести следующий бой
Комментарии

Ризван Магомедов, являющийся менеджером известного российского бойца UFC, который выступает в среднем весе, Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, сообщил, когда его подопечный планирует провести следующий поединок в североамериканской лиге.

«Шара взял небольшую паузу, чтобы заняться здоровьем, сделать небольшую перезагрузку и вернуться. Планируем, чтобы в октябре он вернулся», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Шара последний бой провёл 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250. Его соперником был представитель Великобритании Майкл Пейдж. Бой завершился победой Венома единогласным решением судей.

Материалы по теме
Дю Плесси: если бы мы жили в мире, где действует принцип «око за око», Шара был бы королём
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android