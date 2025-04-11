Менеджер Шары Буллета сообщил, когда тот планирует провести следующий бой

Ризван Магомедов, являющийся менеджером известного российского бойца UFC, который выступает в среднем весе, Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, сообщил, когда его подопечный планирует провести следующий поединок в североамериканской лиге.

«Шара взял небольшую паузу, чтобы заняться здоровьем, сделать небольшую перезагрузку и вернуться. Планируем, чтобы в октябре он вернулся», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Шара последний бой провёл 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250. Его соперником был представитель Великобритании Майкл Пейдж. Бой завершился победой Венома единогласным решением судей.