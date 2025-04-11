Крылов: Анкалаев провёл сухой бой с Перейрой. Ожидал от этого поединка большего

Восьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе Никита Крылов поделился мнением о поединке за звание чемпиона UFC в категории до 93 кг Магомедов Анкалаевым и Алексом Перейрой.

— Пока вы не дрались, чемпионом в вашем весе стал Магомед Анкалаев. Как вам их бой с Перейрой? Ожидали, что в нём не будет ни одного перевода?

— Не ожидал. Я в принципе большего от этого боя ожидал: от Перейры — атак, а от Магомеда — переводов. Но Анкалаев провёл сухой размеренный бой. В то же время Перейра ничего ему не противопоставил, кроме защиты от борьбы. Если говорить объективно, то Магомед сделал больше для победы, — сказал Крылова.