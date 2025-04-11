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Чендлер и Пимблетт провели дуэль взглядов в преддверии поединка на UFC 314

Чендлер и Пимблетт провели дуэль взглядов в преддверии поединка на UFC 314
Аудио-версия:
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Экс-претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер и 12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами. Их противостояние станет соглавным событием вечера.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт
13 апреля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Майкл Чендлер
Не началось
Пэдди Пимблетт

Фото: Кадр из официальной трансляции

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.

Пимблетт, в свою очередь, в данный момент идёт на серии из шести побед. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.

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