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Крылов и Рейес провели первый стердаун в преддверии боя на UFC 314

Крылов и Рейес провели первый стердаун в преддверии боя на UFC 314
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Восьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе Никита Крылов и бывший претендент на титул чемпиона UFC в категории до 93 кг Доминик Рейес провели первый стердаун в преддверии поединка, который состоится 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США).

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Никита Крылов — Доминик Рейес
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Доминик Рейес

Фото: Кадр из официальной трансляции

Напомним, Никита не дрался почти два года. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 220 в марте 2023 года, Крылов победил удушающим приёмом (треугольник) представителя США Райана Спэнна. Для Шахтёра эта победа стала третьей подряд.

Доминик, в свою очередь, в последнем поединке столкнулся с Энтони Смитом. Их бой состоялся на турнире UFC 310. Бой завершился победой Рейеса техническим нокаутом во втором раунде.

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