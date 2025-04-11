Волкановски и Лопес провели битву взглядов в преддверии боя на UFC 314

Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски и третий номер рейтинга UFC в категории до 66 кг бразилец Диего Лопес провели битву взглядов в преддверии титульного боя, который состоится 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами и станет главным событием ивента.

Фото: Кадр из официальной трансляции

Напомним, Волкановски провёл последний бой 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298, который состоялся в Анахайме (США). Его соперником был испано-грузин Илия Топурия. Бой завершился победой Матадора нокаутом во втором раунде. Для Александра это поражение стало вторым подряд.

Диего, в свою очередь, в данный момент идёт на серии из пяти побед. Последний поединок Лопес провёл 15 сентября на турнире UFC 306, который прошёл на стадионе «Сфера» в Лас-Вегасе (США). Тогда бразилец победил единогласным решением судей американца Брайана Ортегу.