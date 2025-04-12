UFC 314: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале

В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 314, главным событием которого станет поединок между экс-чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе Александром Волкановски и третьим номером рейтинга UFC в этом весе Диего Лопесом. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

Спортивное мероприятие начнётся примерно в 1:00 по московскому времени. Трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, эфир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию, где отразит самые важные события UFC 314.

Алекс Волкановски посетил гоночную трассу: