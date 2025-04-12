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UFC 314: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале

UFC 314: где смотреть прямую трансляцию боя, на каком канале
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В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 314, главным событием которого станет поединок между экс-чемпионом промоушена в полулёгком дивизионе Александром Волкановски и третьим номером рейтинга UFC в этом весе Диего Лопесом. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

Спортивное мероприятие начнётся примерно в 1:00 по московскому времени. Трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, эфир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию, где отразит самые важные события UFC 314.

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