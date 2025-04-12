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Начало прямой трансляции
03:30 Мск
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Александр Волкановски — Диего Лопес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Александр Волкановски — Диего Лопес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном поединке которого встретятся бывший чемпион промоушена в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии и представитель Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

Спортивное шоу начнётся приблизительно в 1:00 по московскому времени. Трансляция будет также доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, эфир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события турнира.

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