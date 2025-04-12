Александр Волкановски — Диего Лопес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном поединке которого встретятся бывший чемпион промоушена в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии и представитель Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

Спортивное шоу начнётся приблизительно в 1:00 по московскому времени. Трансляция будет также доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, эфир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события турнира.

Волкановски занялся дайвингом в окружении акул: