Порье и Холлоуэй сойдутся в поединке за пояс BMF на турнире UFC 318 — источник

Экс-чемпион UFC в полулёгком дивизионе Макс Холлоуэй и бывший обладатель временного пояса UFC в лёгком весе Дастин Порье проведут новый бой. Об этом сообщает в соцсетях инсайдер под псевдонимом realkevink со ссылкой на источники.

По его информации, бойцы сойдутся в поединке за пояс BMF на турнире UFC 318, который пройдёт 19 июля в Новом Орлеане (США).

Ранее Дастин Порье заявил, что свой прощальный поединок планирует провести летом 2025 года на одном из номерных турниров UFC.

Напомним, Порье и Холлоуэй уже дважды встречались в октагоне. В обоих поединках победу одержал Дастин.

Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада: