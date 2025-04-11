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Порье и Холлоуэй сойдутся в поединке за пояс BMF на турнире UFC 318 — источник

Порье и Холлоуэй сойдутся в поединке за пояс BMF на турнире UFC 318 — источник
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Экс-чемпион UFC в полулёгком дивизионе Макс Холлоуэй и бывший обладатель временного пояса UFC в лёгком весе Дастин Порье проведут новый бой. Об этом сообщает в соцсетях инсайдер под псевдонимом realkevink со ссылкой на источники.

По его информации, бойцы сойдутся в поединке за пояс BMF на турнире UFC 318, который пройдёт 19 июля в Новом Орлеане (США).

Ранее Дастин Порье заявил, что свой прощальный поединок планирует провести летом 2025 года на одном из номерных турниров UFC.

Напомним, Порье и Холлоуэй уже дважды встречались в октагоне. В обоих поединках победу одержал Дастин.

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