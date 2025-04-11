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Названы следующая соперница Ирины Алексеевой в UFC и дата боя — источник

Названы следующая соперница Ирины Алексеевой в UFC и дата боя — источник
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Российский боец UFC Ирина Алексеева проведёт поединок с представительницей Польши Клаудиа Сигулой. Об этом со ссылкой на многочисленные источники на своей странице в социальных сетях рассказал обозреватель Нолан Кинг.

По сведениям источника, противостояние состоится 21 июня на турнире UFC в Азербайджане.

В общей сложности Алексеева к настоящему моменту приняла участие в семи поединках в смешанных единоборствах, в которых одержала пять побед (одну – нокаутом) и потерпела два поражения. На счету Сигулы в ММА шесть побед, две из которых были добыты нокаутом, при двух поражениях.

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