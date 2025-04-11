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Камару Усман: в UFC заинтересованы в том, чтобы организовать бой Махачева и Топурии

Камару Усман: в UFC заинтересованы в том, чтобы организовать бой Махачева и Топурии
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман уверен, что организация заинтересована в том, чтобы провести бой между чемпионом лиги в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и экс-чемпионом полулёгкого дивизиона Илией Топурией.

«Топурия всё ещё может получить бой с Махачевым. Я понимаю его логику, он только что освободил титул в полулёгком весе. Если бы мне сказали, что я точно получу титульный бой в другой весовой категории, я бы согласился отказаться от титула. Мне кажется, в UFC заинтересованы в том, чтобы организовать этот бой», — сказал Усман в подкасте Pound4Pound.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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