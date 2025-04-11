Адесанья назвал победителя в предстоящем поединке Митчелла и Силвы на UFC 314

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья поделился мнением о предстоящем поединке между американцем Брайсом Митчеллом и представителем Бразилии Жаном Силвой. Спортсмены встретятся в ночь с 12 на 13 апреля мск на турнире UFC 314, который пройдёт в Майами, штат Флорида, США.

«Я бы выбрал Брайса из-за его опыта, но не удивлюсь, если Джин покажет себя во всей красе. Брайс хороший ударник, но иногда, когда он не может должным образом контролировать дистанцию, он начинает бить с расстояния, что на самом деле не принесёт успеха. Думаю, нас ждёт увлекательное зрелище. Я всё-таки выберу Брайса. Ставлю на него. Полагаю, это будет его победа решением», — сказал Адесанья на своём канале в YouTube.

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