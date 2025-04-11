«Нужно было переименоваться в Эль Чоризо». Пимблетт — о смене прозвища Топурии

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт высказался в адрес бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии, сменившего своё прозвище с Матадора на Легенду.

«Он теперь Легенда? Дерьмовое прозвище. Нужно было переименоваться в Эль Чоризо. Назови он себя так, было бы намного смешнее», — сказал Пимблетт в видео, опубликованном в его соцсетях.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.