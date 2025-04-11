Ирина Алексеева подтвердила, что проведёт бой на турнире UFC в Баку

Российский боец UFC Ирина Алексеева подтвердила, что в следующем поединке сразится с полькой Клаудиа Сигулой. Бой состоится 21 июня на турнире UFC в Азербайджане.

«Да, действительно, у меня будет бой в Баку. Я безумно рада. Ждала, когда мне назначат бой, постоянно тренировалась. Всё постоянно переносилось. Уже руки опустила, думала, что не дадут. В лучшем случае осенью. И вот – дали. Я очень рада. Лететь недалеко, не будет жёсткой акклиматизации, с секундантами поеду. Очень круто всё», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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