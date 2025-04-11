Фото: экс-чемпион UFC Александр Волкановски встретился с боксёром Теофимо Лопесом

Известный американский боксёр Теофимо Лопес встретился с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски. Оба спортсмена поделились соответствующей фотографией на своих страницах в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александра Волкановски и Теофимо Лопеса

Напомним, 13 апреля в Майами (штат Флорида, США) Волкановски проведёт бой с представителем Бразилии Диего Лопесом. Спортсмены сразятся в рамках турнира UFC 314. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

В общей сложности на счету Александра 26 побед в ММА при четырёх поражениях. В активе Лопеса 26 побед при шести поражениях.

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