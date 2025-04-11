Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: экс-чемпион UFC Александр Волкановски встретился с боксёром Теофимо Лопесом

Фото: экс-чемпион UFC Александр Волкановски встретился с боксёром Теофимо Лопесом
Комментарии

Известный американский боксёр Теофимо Лопес встретился с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски. Оба спортсмена поделились соответствующей фотографией на своих страницах в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александра Волкановски и Теофимо Лопеса

Напомним, 13 апреля в Майами (штат Флорида, США) Волкановски проведёт бой с представителем Бразилии Диего Лопесом. Спортсмены сразятся в рамках турнира UFC 314. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

В общей сложности на счету Александра 26 побед в ММА при четырёх поражениях. В активе Лопеса 26 побед при шести поражениях.

Материалы по теме
UFC 314: Волкановски возвращается за своим поясом. Хватит ли ему навыков? LIVE
Live
UFC 314: Волкановски возвращается за своим поясом. Хватит ли ему навыков? LIVE

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android