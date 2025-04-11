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Волкановски высказался о пари на $ 1 млн, предложенном ему Патрисио Фрейре

Волкановски высказался о пари на $ 1 млн, предложенном ему Патрисио Фрейре
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Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски высказался о пари, предложенном ему бразильцем, экс-чемпионом Bellator Патрисио Фрейре.

«Думаю, это просто болтовня для раскрутки боя. Выигрывай у Яира, получишь бой. Остальное можешь забыть. Я большой фанат Яира, так что буду рад, если он победит. Я ничего не имею ни против кого из них», — приводит слова Волкановски FOX Sports.

Ранее Фрейре заявил, что предложил Волкановски пари на $ 1 млн, который должен забрать победитель их боя.

Напомним, 13 апреля в Майами (штат Флорида, США) Волкановски проведёт бой с представителем Бразилии Диего Лопесом. Спортсмены сразятся в рамках турнира UFC 314. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

В общей сложности на счету Александра 26 побед в ММА при четырёх поражениях.

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