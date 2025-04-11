Бивол: победы Сергея Ковалёва вдохновляли меня и огромное количество ребят

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол пожелал удачи соотечественнику Сергею Ковалёву в его прощальном поединке, который состоится 18 апреля в Челябинске в рамках турнира «IBA.PRO 2» против немца Артура Манна.

«Хочу пожелать Сергею победы в своем заключительном поединке в карьере. Ведь в своё время, когда Сергей блистал на мировой арене, я только переходил в профессиональный бокс. Своими выступлениями и победами Сергей вдохновлял и меня, и огромное количество ребят. Он внёс огромный вклад в развитие профессионального бокса в России. Хочется поблагодарить Сергея Ковалёва за его карьеру», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сергей Ковалёв ранее владел поясами WBA, WBO, IBF в полутяжёлом весе. Предстоящий бой с Манном пройдёт в рамках первого тяжёлого веса.