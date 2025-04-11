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Рой Джонс по-прежнему заинтересован в поединке с Андерсоном Силвой

Рой Джонс по-прежнему заинтересован в поединке с Андерсоном Силвой
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший заявил, что всё ещё заинтересован в проведении поединка с 49-летним членом Зала славы UFC, а также бывшим обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Андерсоном Силвой.

«Именно бой против Андресона Силвы положил начало кроссовер-боксу, это было до того, как этим занялся Конор Макгрегор. Это был первый поединок на горизонте, мы говорили, что бой Роя Джонса и Андерсона Силвы станет большим событием. Я не отступлю от этого мнения и не скажу, что это не одно из самых больших событий, которые могут произойти даже сегодня», — приводит слова Роя Джонса-младшего talkSPORT.

О потенциальном поединке Роя Джонса и Андерсона Силвы говорили ещё восемь лет назад, но этот бой так и не состоялся.

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