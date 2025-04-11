Уайт попросил Трампа устроить освобождение Карелиной в рамках обмена заключёнными с РФ

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями относительно недавнего обмена заключёнными с Российской Федерацией. Россия передала американским властям Ксению Карелину, осуждённую по статье о госизмене, а США в ответ освободили Артура Петрова. По словам Трампа, непосредственное участие в сделке принял президент UFC Дана Уайт.

«На самом деле меня об этом попросил очень хороший друг. Дана Уайт позвонил мне и сказал, что эта девушка – друг или родственник одного из бойцов UFC. А Дана — невероятный парень. Мы поговорили об этом с президентом Путиным и заключили сделку. Сейчас она на свободе, и это здорово», — сказал Трамп во время общения со СМИ.

Карелина является невестой боксёра Криса ван Хердена.

Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными: