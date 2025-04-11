Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт попросил Трампа устроить освобождение Карелиной в рамках обмена заключёнными с РФ

Уайт попросил Трампа устроить освобождение Карелиной в рамках обмена заключёнными с РФ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями относительно недавнего обмена заключёнными с Российской Федерацией. Россия передала американским властям Ксению Карелину, осуждённую по статье о госизмене, а США в ответ освободили Артура Петрова. По словам Трампа, непосредственное участие в сделке принял президент UFC Дана Уайт.

«На самом деле меня об этом попросил очень хороший друг. Дана Уайт позвонил мне и сказал, что эта девушка – друг или родственник одного из бойцов UFC. А Дана — невероятный парень. Мы поговорили об этом с президентом Путиным и заключили сделку. Сейчас она на свободе, и это здорово», — сказал Трамп во время общения со СМИ.

Карелина является невестой боксёра Криса ван Хердена.

Материалы по теме
Новые «300 спартанцев»? Дана Уайт и легендарный режиссёр снимают фильм про UFC
Новые «300 спартанцев»? Дана Уайт и легендарный режиссёр снимают фильм про UFC

Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android