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Станионис — о скором бое с Эннисом: моя жена беременна и может родить сегодня или завтра

Станионис — о скором бое с Эннисом: моя жена беременна и может родить сегодня или завтра
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Литовский боксёр Эймантас Станионис высказался о предстоящем поединке с американцем Джароном Эннисом. Спортсмены сразятся 12 апреля в Атлантик-Сити (США). На кону противостояния будут пояса IBF и WBA, а также пояс The Ring в полусреднем весе.

«Эннис — очень хороший боксёр, но в моих планах показать свой максимум. Они считают, что могут меня нокаутировать. Но раньше я ещё никогда не оказывался в нокауте, так что посмотрим. У меня был крайне напряжённый тренировочный лагерь. Я пожертвовал многим и оставил семью. Моя жена беременна и может родить сегодня или завтра. Сделаю всё ради этой возможности. Я очень хорошо подготовится», — сказал Станионис на пресс-конференции.

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