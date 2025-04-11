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Александр Волкановски назвал самый большой бой в своей карьере

Александр Волкановски назвал самый большой бой в своей карьере
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски поделился мнением о предстоящем поединке с бразильцем Диего Лопесом. Противостояние состоится 13 апреля на турнире UFC 314. Спортсмены сразятся за вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

«Я верну этот чёртов пояс в Австралию. Действительно считаю, что это будет самый большой бой в моей карьере. Завоевание пояса сейчас, именно в этот момент, станет самой важной частью в моей истории. Так что с нетерпением жду возможности устроить шоу и вернуть себе чемпионский титул», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

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