Александр Волкановски — о бое с Диего Лопесом: никогда прежде не был в такой ситуации

Австралийский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски высказался о предстоящем поединке с представителем Бразилии Диего Лопесом. Бой запланирован на 13 апреля на турнире UFC 314. Спортсмены сразятся за вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

«Многие могут сказать «Ты старый» и всё такое прочее. Но я собираюсь показать, что мой камбэк будет грандиозным. Я пока не могу встретиться с Илией, но у меня есть кое-что получше. Бой за вакантный пояс против молодого и голодного проспекта. Сейчас он получает слишком много хайпа. Многие думают, что я не справлюсь. Мне нравится эта позиция. Никогда прежде не был в такой ситуации», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Волкановски занялся дайвингом в окружении акул: