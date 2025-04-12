UFC 314: полный кард участников, порядок боёв

В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном событии которого встретятся бывший чемпион лиги в полулёгком дивизионе Александр Волкановски и спортсмен из Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.
Спортивное мероприятие стартует примерно в 1:00 по московскому времени.
Полный кард турнира UFC 314 (от более поздних боёв к более ранним)
Основной кард:
Александр Волкановски — Диего Лопес;
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт;
Брайс Митчелл — Жан Силва;
Яир Родригес — Патрисио Фрейре;
Никита Крылов — Доминик Рейес.
Предварительный кард:
Дэн Иге — Шон Вудсон;
Сяонань Янь — Виирна Жандироба;
Джим Миллер — Чейз Хупер;
Даррен Элкинс — Джулиан Эроса;
Седрик Дюма — Михал Олексейчук;
Су Мудаэрцзи — Митч Рапосо;
Тришон Гор — Марко Тулио;
Нора Корноль — Хейли Коуэн.
Алекс Волкановски посетил гоночную трассу: