UFC 314: полный кард участников, порядок боёв

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В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном событии которого встретятся бывший чемпион лиги в полулёгком дивизионе Александр Волкановски и спортсмен из Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

Спортивное мероприятие стартует примерно в 1:00 по московскому времени.

Полный кард турнира UFC 314 (от более поздних боёв к более ранним)

Основной кард:

Александр Волкановски — Диего Лопес;

Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт;

Брайс Митчелл — Жан Силва;

Яир Родригес — Патрисио Фрейре;

Никита Крылов — Доминик Рейес.

Предварительный кард:

Дэн Иге — Шон Вудсон;

Сяонань Янь — Виирна Жандироба;

Джим Миллер — Чейз Хупер;

Даррен Элкинс — Джулиан Эроса;

Седрик Дюма — Михал Олексейчук;

Су Мудаэрцзи — Митч Рапосо;

Тришон Гор — Марко Тулио;

Нора Корноль — Хейли Коуэн.

Алекс Волкановски посетил гоночную трассу: