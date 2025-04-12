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UFC 314: полный кард участников, порядок боёв

UFC 314: полный кард участников, порядок боёв
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В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном событии которого встретятся бывший чемпион лиги в полулёгком дивизионе Александр Волкановски и спортсмен из Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

Спортивное мероприятие стартует примерно в 1:00 по московскому времени.

Полный кард турнира UFC 314 (от более поздних боёв к более ранним)

Основной кард:

Александр Волкановски — Диего Лопес;
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт;
Брайс Митчелл — Жан Силва;
Яир Родригес — Патрисио Фрейре;
Никита Крылов — Доминик Рейес.

Предварительный кард:

Дэн Иге — Шон Вудсон;
Сяонань Янь — Виирна Жандироба;
Джим Миллер — Чейз Хупер;
Даррен Элкинс — Джулиан Эроса;
Седрик Дюма — Михал Олексейчук;
Су Мудаэрцзи — Митч Рапосо;
Тришон Гор — Марко Тулио;
Нора Корноль — Хейли Коуэн.

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