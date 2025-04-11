Хельвани: Топурия должен получить бой с Махачевым

Известный инсайдер и эксперт Ариэль Хельвани считает, что в UFC должны организовать бой между чемпионом лиги в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и экс-чемпионом полулёгкого дивизиона Илией Топурией.

«Думаю. Илия Топурия должен получить бой с Махачевым. Он был чемпионом, освободил пояс. Его не нужно вновь заставлять карабкаться вверх по рейтингу. Он был убедителен в боях с лучшими полулегковесами. В его случае неважен рейтинг», — сказал Ариэль Хельвани в эфире своего подкаста.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.