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Александра Волкановски и Диего Лопес прошли взвешивание перед боем на UFC 314

Александра Волкановски и Диего Лопес прошли взвешивание перед боем на UFC 314
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Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски и бразилец Диего Лопес приняли участие в официальной церемонии взвешивания перед очным поединком на турнире UFC 314. Спортивное мероприятие состоится 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США).

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

Оба бойца показали на весах 65,7 кг.

В общей сложности на счету Александра в смешанных единоборствах 26 побед при четырёх поражениях. В активе Лопеса 26 побед при шести поражениях.

Напомним, «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира, в которой осветит все ключевые события спортивного мероприятия.

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