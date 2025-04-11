Александра Волкановски и Диего Лопес прошли взвешивание перед боем на UFC 314

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски и бразилец Диего Лопес приняли участие в официальной церемонии взвешивания перед очным поединком на турнире UFC 314. Спортивное мероприятие состоится 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США).

Оба бойца показали на весах 65,7 кг.

В общей сложности на счету Александра в смешанных единоборствах 26 побед при четырёх поражениях. В активе Лопеса 26 побед при шести поражениях.

Напомним, «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира, в которой осветит все ключевые события спортивного мероприятия.

Алекс Волкановски посетил гоночную трассу: