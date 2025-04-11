Майкл Чендлер и Пэдди Пимблетт сделали вес перед боем на UFC 314

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер и 12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт сделали вес в преддверии поединка на турнире UFC 314.

Пэдди Пимблетт показал на весах 70,76 кг, Майкл Чендлер установил аналогичный вес.

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.

Пимблетт, в свою очередь, в данный момент идёт на серии из шести побед. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.