Волкановски назвал два варианта исхода потенциального боя между Махачевым и Топурией

Австралийский боец смешанных единоборств экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски предположил, как закончился бы поединок между обладателем титула в лёгком весе Исламом Махачевым и представителем Испании Илией Топурией. По мнению Волкановски, если бой продлится всю дистанцию, победителем станет россиянин. При этом Александр не исключил, что Илия сможет отправить Ислама в нокаут.

«Полагаю, если бой продлится 25 минут, то победа достанется Исламу. Однако есть хороший шанс, что Илия сможет его подловить. Что касается бокса, то у него с этим всё в порядке», — сказал Волкановски на канале Даниэля Кормье в YouTube.

Махачев проводит удушающий бывшему спарринг-партнёру Топурии: