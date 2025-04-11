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Волкановски назвал два варианта исхода потенциального боя между Махачевым и Топурией

Волкановски назвал два варианта исхода потенциального боя между Махачевым и Топурией
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Австралийский боец смешанных единоборств экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски предположил, как закончился бы поединок между обладателем титула в лёгком весе Исламом Махачевым и представителем Испании Илией Топурией. По мнению Волкановски, если бой продлится всю дистанцию, победителем станет россиянин. При этом Александр не исключил, что Илия сможет отправить Ислама в нокаут.

«Полагаю, если бой продлится 25 минут, то победа достанется Исламу. Однако есть хороший шанс, что Илия сможет его подловить. Что касается бокса, то у него с этим всё в порядке», — сказал Волкановски на канале Даниэля Кормье в YouTube.

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