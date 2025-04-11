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Никита Крылов и Доминик Рейес показали одинаковый вес перед боем на UFC 314

Никита Крылов и Доминик Рейес показали одинаковый вес перед боем на UFC 314
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Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов принял участие в официальной церемонии взвешивания перед поединком на турнире UFC 314. Спортсмен показал на весах 93,44 кг. Его соперник Доминик Рейес, представляющий США, показал аналогичный вес – 93,44 кг.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Никита Крылов — Доминик Рейес
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Доминик Рейес

В общей сложности Крылов за время карьеры в смешанных единоборствах к настоящему моменту принял участие в 39 поединках, в которых одержал 30 побед и потерпел девять поражений. На счету Рейеса 14 побед при четырёх поражениях.

UFC 314 состоится 13 апреля, в Майами, штат Флорида, США. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира, в которой осветит все ключевые события спортивного мероприятия.

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