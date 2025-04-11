Результаты взвешивания всех участников турнира UFC 314

В Майами (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам UFC 314, где в главном бою вечера экс-чемпион организации в полулёгком весе австралиец Алекс Волкановски сразится за вакантный титул в этом дивизионе с бразильцем Диего Лопесом.
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира.
Основной кард:
Алекс Волкановски (65,77 кг) — Диего Лопес (65,77 кг);
Майкл Чендлер (70,76 кг) — Пэдди Пимблетт (70,76 кг);
Брайс Митчелл (66,22 кг) — Жан Силва (66,67 кг)*;
Яир Родригес (66,22 кг) — Патрисио Фрейре (65,77 кг);
Никита Крылов (93,44 кг) — Доминик Рейес (93,44 кг).
Предварительный кард:
Дэн Иге (66,22 кг) — Шон Вудсон (66,22 кг);
Янь Сяонань (52,61 кг) — Вирна Жандироба (52,61 кг);
Джим Миллер (70,76 кг) — Чейз Хупер (70,76 кг);
Даррен Элкинс (65,77 кг) — Джулиан Эроса (66,22 кг);
Седрик Дюма (83,91 кг) — Михал Олексейчук (84,36 кг);
Су Мудаэрцзи (57,15 кг) — Митч Рапосо (57,15 кг);
Тришон Гор (84,36 кг) — Марко Тулио (84,36 кг);
Нора Корноль (62,59 кг) — Хейли Коуэн (61,68 кг).
* — уложился в лимит допустимого веса со второй попытки