Результаты взвешивания всех участников турнира UFC 314

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В Майами (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам UFC 314, где в главном бою вечера экс-чемпион организации в полулёгком весе австралиец Алекс Волкановски сразится за вакантный титул в этом дивизионе с бразильцем Диего Лопесом.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира.

Основной кард:

Алекс Волкановски (65,77 кг) — Диего Лопес (65,77 кг);

Майкл Чендлер (70,76 кг) — Пэдди Пимблетт (70,76 кг);

Брайс Митчелл (66,22 кг) — Жан Силва (66,67 кг)*;

Яир Родригес (66,22 кг) — Патрисио Фрейре (65,77 кг);

Никита Крылов (93,44 кг) — Доминик Рейес (93,44 кг).

Предварительный кард:

Дэн Иге (66,22 кг) — Шон Вудсон (66,22 кг);

Янь Сяонань (52,61 кг) — Вирна Жандироба (52,61 кг);

Джим Миллер (70,76 кг) — Чейз Хупер (70,76 кг);

Даррен Элкинс (65,77 кг) — Джулиан Эроса (66,22 кг);

Седрик Дюма (83,91 кг) — Михал Олексейчук (84,36 кг);

Су Мудаэрцзи (57,15 кг) — Митч Рапосо (57,15 кг);

Тришон Гор (84,36 кг) — Марко Тулио (84,36 кг);

Нора Корноль (62,59 кг) — Хейли Коуэн (61,68 кг).

* — уложился в лимит допустимого веса со второй попытки