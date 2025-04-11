Мозес Итаума узнал имя следующего соперника на бой 24 мая в Англии

Непобеждённый 20-летний британский проспект супертяжёлого дивизиона Мозес Итаума узнал имя соперника, с которым проведёт свой следующий бой, намеченный на 24 мая в Великобритании. Им станет 41-летний американский тяжеловес Майк Балогун.

Напомним, Итаума последний раз дрался в декабре 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). где он одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде боя с австралийцем Демси Маккином.

Что касается Балогуна, то он свой предыдущий бой провёл в марте 2024 года и победил там единогласным решением судей американского джорнимена Ламонта Каперса, закрыв единственное в карьере поражение от экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева.