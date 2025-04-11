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Никита Крылов высказался о предстоящем поединке с Домиником Рейесом на UFC 314

Никита Крылов высказался о предстоящем поединке с Домиником Рейесом на UFC 314
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Один из ведущих полутяжеловесов UFC Никита Крылов дал комментарий по поводу предстоящего поединка против Доминика Рейеса, с которым он сразится на турнире UFC 314.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Никита Крылов — Доминик Рейес
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Доминик Рейес

«У меня всё хорошо, очень рад своему возвращению. Соскучился по работе. Это действительно были долгие и непростые два года, но я восстановился, вернулся и готов приступить к любимому делу.

Рейес – достаточно опасный соперник. Я смотрел довольно много его боёв ещё до назначения нашего поединка, некоторые поединки смотрел и пересматривал уже после анонса. Он хороший боец, думаю, у нас должен получиться яркий и зрелищный бой.

Всегда стараюсь выступать как можно больше, никогда не отказываюсь от боёв. При хорошем состоянии здоровья, я думаю, ещё два поединка в этом году, кроме этого, можно было бы провести. Но сейчас весь настрой направлен на предстоящую схватку. Хочется вернуться, показать яркое выступление и, так сказать, сбросить ржавчину», – сказал Крылов во время пресс-конференции UFC 314.

Напомним, последний бой Никиты состоялся в марте 2023 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде Райана Спэнна.

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