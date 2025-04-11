Том Аспиналл сделал прогноз на предстоящий бой Пэдди Пимблетта с Майклом Чендлером

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл дал свой прогноз на предстоящий бой популярного британского легковеса Пэдди Пимблетта против Майкла Чендлера.

«Мне кажется, что многие недооценивают Пимблетта. Всё из-за его внешности, из-за нестандартного стиля ведения боя и того, как он ведёт себя за приделами октагона. Я согласен с тем, что ему всегда давали удобные бои, но он прогрессирует с каждым боем.

Я считаю, что Пэдди способен совершить титульный забег и должен победить Чендлера, причём сделает это нокаутом. Я следил за боем Чендлера против Чарльза Оливейры, и уверен, что Пэдди сможет его нокаутировать», — приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.