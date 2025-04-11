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Имам Хатаев проведёт свой следующий бой 5 июня в Канаде

Имам Хатаев проведёт свой следующий бой 5 июня в Канаде
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Обладатель титула NABF в полутяжёлой весовой категории россиянин Имам Хатаев свой очередной поединок проведёт 5 июня в Монреале (Канада), где во второй раз будет защищать свой титул против пока ещё не объявленного соперника. Формула боя — 10 раундов по три минуты.

«Имам — спортсмен, которого часто сравнивают с Артуром Бетербиевым. Это многое говорит об уровне бокса, который мы наблюдаем в его исполнении, и о потенциале, которым он обладает. Не сомневаюсь, что он представляет начало великой главы для бокса Квебека», — приводит слова президента промоутерской компании Eye of the Tiger Камиля Эстефана Boxing Scene.

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