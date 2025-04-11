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«Подтащу поближе к Хабибу». Топурия рассказал, как именно хочет победить Махачева

«Подтащу поближе к Хабибу». Топурия рассказал, как именно хочет победить Махачева
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия рассказал, как именно он хотел бы одержать победу в потенциальном поединке против действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Мои плюсы перед Махачевым? Их много. Я искренне верю в то, что я спрошу его: «Твой любимый сабмишен? Д'Арсе? Окей, я финиширую тебя им». Я подтащу его поближе к Хабибу. Я проведу сабмишен прямо перед ним», — сказал Топурия в интервью PBD Podcast.

Напомним, Топурия принял решение отказаться от титула в полулёгком весе и подняться в лёгкую весовую категорию, чтобы провести там титульный поединок с Махачевым, но Ислам считает, что Илия сначала должен провести претендентский бой.

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