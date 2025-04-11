Пэдди Пимблетт: меня невозможно нокаутировать, у меня гранитная челюсть

Популярный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт накануне своего поединка на турнире UFC 314 в Майами (США) против экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера заявил о полной уверенности в победе, отметив свою неуязвимость.

«Меня невозможно нокаутировать. Я никогда не был в нокауте – так всё и останется в эти выходные. Выхожу в октагон, чтобы украсть шоу. Это народный мэйн-ивент, и я жду с нетерпением. Я найду эту челюсть, и найду её быстро», — сказал Пимблетт на пресс-конференции турнира UFC 314.

Напомним, предыдущий поединок Пимблетта состоялся в июле 2024 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде Бобби Грина.