Российская спортсменка Авсарагова проведёт первый бой с 2023 года

26-летняя российская спортсменка, являющаяся бойцом организации Professional Fighters League (PFL), Диана Авсарагова проведёт свой первый поединок с 2023 года в ночь на 12 апреля в Орландо (США) на турнире по смешанным единоборствам PFL 2 с непобеждённой бразильской атлеткой Элорой Даной.
Элора провела семь боёв в MMA и победила в каждом из них. На счету Авсараговой — шесть выигранных и один проигранный поединок. В своём последнем бою Пантера уступила американке Джастин Киш на Bellator 298.
Основной кард PFL 2
Тайла Сантос – Джулиана Веласкес;
Леандро Иго – Магомед Магомедов;
Франческо Нуцци – Мандо Гутьеррес;
Касум Касумов – Джастин Ветцелл.
Предварительный кард
Лиз Кармуш – Илара Джоанн;
Матеус Маттос – Джейк Хэдли;
Кана Ватанабэ – Джена Бишоп;
Элора Дана – Диана Авсарагова;
Марсирли Алвес – Вилсон Ндрегёни;
Екатерина Шакалова – Джулиана Веласкес.