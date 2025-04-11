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PFL 2 2025. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
03:30 Мск
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Российская спортсменка Авсарагова проведёт первый бой с 2023 года

Российская спортсменка Авсарагова проведёт первый бой с 2023 года
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26-летняя российская спортсменка, являющаяся бойцом организации Professional Fighters League (PFL), Диана Авсарагова проведёт свой первый поединок с 2023 года в ночь на 12 апреля в Орландо (США) на турнире по смешанным единоборствам PFL 2 с непобеждённой бразильской атлеткой Элорой Даной.

PFL 2025. PFL World Tournament 2: First Round, Орландо, США
Элора Дана — Диана Авсарагова
12 апреля 2025, суббота. 04:00 МСК
Элора Дана
Не началось
Диана Авсарагова
Права на трансляцию турнира PFL 2 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Элора провела семь боёв в MMA и победила в каждом из них. На счету Авсараговой — шесть выигранных и один проигранный поединок. В своём последнем бою Пантера уступила американке Джастин Киш на Bellator 298.

Основной кард PFL 2

Тайла Сантос – Джулиана Веласкес;
Леандро Иго – Магомед Магомедов;
Франческо Нуцци – Мандо Гутьеррес;
Касум Касумов – Джастин Ветцелл.

Предварительный кард

Лиз Кармуш – Илара Джоанн;
Матеус Маттос – Джейк Хэдли;
Кана Ватанабэ – Джена Бишоп;
Элора Дана – Диана Авсарагова;
Марсирли Алвес – Вилсон Ндрегёни;
Екатерина Шакалова – Джулиана Веласкес.

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