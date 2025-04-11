Российская спортсменка Авсарагова проведёт первый бой с 2023 года

26-летняя российская спортсменка, являющаяся бойцом организации Professional Fighters League (PFL), Диана Авсарагова проведёт свой первый поединок с 2023 года в ночь на 12 апреля в Орландо (США) на турнире по смешанным единоборствам PFL 2 с непобеждённой бразильской атлеткой Элорой Даной.

Элора провела семь боёв в MMA и победила в каждом из них. На счету Авсараговой — шесть выигранных и один проигранный поединок. В своём последнем бою Пантера уступила американке Джастин Киш на Bellator 298.

Основной кард PFL 2

Тайла Сантос – Джулиана Веласкес;

Леандро Иго – Магомед Магомедов;

Франческо Нуцци – Мандо Гутьеррес;

Касум Касумов – Джастин Ветцелл.

Предварительный кард

Лиз Кармуш – Илара Джоанн;

Матеус Маттос – Джейк Хэдли;

Кана Ватанабэ – Джена Бишоп;

Элора Дана – Диана Авсарагова;

Марсирли Алвес – Вилсон Ндрегёни;

Екатерина Шакалова – Джулиана Веласкес.