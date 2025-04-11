«Мы вели переговоры и почти согласовали». Джейк Пол — о возможном бое с Джервонтой

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол дал комментарий по поводу возможного будущего поединка против чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе американца Джервонты Дэвиса.

«Мы обсуждали, мы вели переговоры, мы почти согласовали бой. Однако теперь ему придётся сперва провести реванш с Ламонтом Роучем и одержать победу. Вот тогда-то мы и вернёмся к этим разговорам. Но мы однозначно должны были подраться» — приводит слова Пола Boxing Scene.

Напомним, Джейк свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей 58-летнего легендарного тяжеловеса Майка Тайсона.