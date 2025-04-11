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Приговорённый к тюремному сроку экс-боец поп-ММА Джавид Рзаев признал вину

Приговорённый к тюремному сроку экс-боец поп-ММА Джавид Рзаев признал вину
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Брат экс-бойца поп-ММА Джавида Рзаева Сеймур рассказал, что боец признал свою вину в случившейся драке в одном из московских баров в октябре прошлого года, за что был приговорён к двум годам лишения свободы.

«Сейчас не то время, чтобы творить глупости, сейчас всё очень строго наказывается. Россия — сильная страна, где закон один. Не нарушай закон, и тебе никто не будет мешать в твоей жизни, люблю эту страну и её понятия!

Джавид принял наказание и попросил передать, что у него всё хорошо. Последнее время размышляет над своей жизнью», — приводит слова Сеймура Mash.

Стоит отметить, что ещё до этого правонарушения Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева за то, что он назвал другого бойца, Артура Кулинского, русской свиньёй после одного из своих поединков, находясь в октагоне.

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