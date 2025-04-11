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Джарон Эннис и Эймантас Станионис прошли взвешивание

Джарон Эннис и Эймантас Станионис прошли взвешивание
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В Атлантик-Сити (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера профессионального бокса, где главным событием шоу станет поединок чемпиона мира по версии IBF в полусредней весовой категории американца Джарона Энниса (33-0, 29 КО) против обладателя титула WBA литовца Эймантаса Станиониса (15-0, 9 КО).

Оба бойца успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Джарон Эннис — 66,4 кг;
Эймантас Станионис — 66,6 кг.

Напомним, предыдущий бой Энниса состоялся в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над украинцем Кареном Чухаджяном.

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