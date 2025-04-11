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Эдди Хирн высказался по поводу предстоящего поединка Джарона Энниса против Станиониса

Эдди Хирн высказался по поводу предстоящего поединка Джарона Энниса против Станиониса
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Известный британский промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу предстоящего поединка чемпиона мира по версии IBF в полусредней весовой категории американца Джарона Энниса против литовского обладателя титула WBA в этом весе Эймантаса Станиониса.

«Если Эннис выступит так же, как против Карена Чухаджиана, то это будет очень яркий и опасный бой. Мне определённо нравится Станионис, и его стиль ведения боя — сплошной газ и никаких тормозов. Этот парень неумолим, поэтому нас ждёт интересное зрелище», — сказал Хирн в интервью Fight Hub TV.

Напомним, бой между Эннисом и Станионисом состоится в ночь с 12 на 13 апреля в США.

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