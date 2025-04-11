Сауль Альварес пригласил Криштиану Роналду на свой бой со Скаллом

Звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес пригласил известного португальского футболиста Криштиану Роналду вместе с сыном на свой бой против обладателя титула IBF кубинца Уильяма Скалла, который пройдёт 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Он должен быть там, его сын всегда был моим фанатом. Мы уже говорили об этом. Он, очевидно, будет там, я собираюсь навестить его на тренировках, теперь, когда он там, он поедет на бой, это уже является данностью», — приводит слова Альвареса latinus.

Напомним, Альварес в случае победы над Скаллом может стать двукратным абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.