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Знаменитый боксёр Маскаев дал прогноз на главный бой турнира UFC 314

Знаменитый боксёр Маскаев дал прогноз на главный бой турнира UFC 314
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Олег Маскаев дал свой прогноз на предстоящий бой экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски против Диего Лопеса, который станет главным событием турнира UFC 314.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

«Волкановски несколько раз подряд проиграл, и это были тяжёлые поражения. Поэтому лично я думаю, что ему легко в клетке с Лопесом не будет точно. Явного фаворита здесь нет, и победить может кто угодно. Я бы даже сказал, что Лопес сейчас имеет больше шансов на победу, чем Волкановски», — сказал Маскаев корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

Напомним, турнир UFC 314 состоится в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США).

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