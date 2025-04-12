Знаменитый боксёр Маскаев дал прогноз на главный бой турнира UFC 314

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Олег Маскаев дал свой прогноз на предстоящий бой экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски против Диего Лопеса, который станет главным событием турнира UFC 314.

«Волкановски несколько раз подряд проиграл, и это были тяжёлые поражения. Поэтому лично я думаю, что ему легко в клетке с Лопесом не будет точно. Явного фаворита здесь нет, и победить может кто угодно. Я бы даже сказал, что Лопес сейчас имеет больше шансов на победу, чем Волкановски», — сказал Маскаев корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.

Напомним, турнир UFC 314 состоится в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США).