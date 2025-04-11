Рустам Керимов нокаутировал Луиса Рафаэля Лаурентино на ACA 185

В Минске в основном карде турнира по смешанным единоборствам АСА 185 бывший чемпион ACB и ACA в легчайшем весе Рустам Керимов сразился с бразильским бойцом Луисом Рафаэлем Лаурентино в рамках полулёгкой весовой категории.

Стартовый раунд прошёл в среднем темпе, где более эффективен и точен в своих действиях был Керимов. Во втором раунде у поединка был также конкурентный характер, но в середине раунда Керимов всё же смог на уклоне донести удар в голову бразильца, которым его заметно потряс и пошёл на добивание. В итоге Керимов финишировал своего соперника на первой минуте и 59-й секунде второго раунда.