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Рустам Керимов нокаутировал Луиса Рафаэля Лаурентино на ACA 185

Рустам Керимов нокаутировал Луиса Рафаэля Лаурентино на ACA 185
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В Минске в основном карде турнира по смешанным единоборствам АСА 185 бывший чемпион ACB и ACA в легчайшем весе Рустам Керимов сразился с бразильским бойцом Луисом Рафаэлем Лаурентино в рамках полулёгкой весовой категории.

Стартовый раунд прошёл в среднем темпе, где более эффективен и точен в своих действиях был Керимов. Во втором раунде у поединка был также конкурентный характер, но в середине раунда Керимов всё же смог на уклоне донести удар в голову бразильца, которым его заметно потряс и пошёл на добивание. В итоге Керимов финишировал своего соперника на первой минуте и 59-й секунде второго раунда.

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