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Анонсирован первый турнир UFC в Баку в партнёрстве с Формулой-1

Анонсирован первый турнир UFC в Баку в партнёрстве с Формулой-1
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21 июня в Баку, Азербайджан, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 260. UFC впервые проведёт турнир на азербайджанской земле.

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Фото: UFC

«Мы рады, что наконец-то UFC пройдёт в нашем регионе, ведь это первый турнир в Евразии за последние шесть лет! Мы надеемся, он вдохновит новые поколения болельщиков и бойцов!» — приводит слова генерального директора UFC Eurasia Андрея Громковского официальный сайт организации.

Стоит отметить, что полный кард этого турнира пока ещё не сформирован и будет анонсирован уже в ближайшее время. Несмотря на то, что это не номерной турнир организации, ожидается выступление целого ряда топовых бойцов.

А также данное мероприятие пройдёт в одни выходные с первым в истории Гран-при Формулы-1 в Азербайджане.

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