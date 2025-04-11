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Артём Дамковский быстро победил Алексея Махно

Артём Дамковский быстро победил Алексея Махно
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Сегодня, 11 апреля, в Минске в соглавном событии турнира АСА 185 многоопытный белорусский легковес Артём Дамковский проводил бой против известного российского бойца Алексея Махно.

Поединок завершился уже в стартовой пятиминутке. Дамковский зацепил Махно точным ударом в голову, после чего стал активно развивать свой успех и откровенно закидывал ударами своего соперника, пока рефери не принял решение остановить это избиение.

Таким образом, победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Дамковский. Для него эта победа стала 26-й при 17 поражениях.

Сразу после боя Дамковский заявил, что на длительный период приостанавливает свою карьеру для того, чтобы залечить травмы, после чего планирует продолжить выступления.

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